La prima figlia del critico d’arte sostiene che il padre «non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». Ma lui non ci sta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vittorio Sgarbi sulla figlia Evelina, che ha chiesto per lui un amministratore di sostegno: «Lo ha fatto perché è esosa. La mantengo io, quindi vuole di più di quello che le ho dato»