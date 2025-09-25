Personaggi TV. Una richiesta che ha il sapore dello strappo familiare: Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte e sindaco di Arpino, ha depositato al Tribunale civile di Roma un’istanza per nominare un amministratore di sostegno al padre. Secondo l’avvocato Lorenzo Iacobbi, che rappresenta la giovane, Sgarbi non sarebbe più in grado di gestire da solo i propri interessi, anche a causa della lunga degenza al Policlinico Gemelli di Roma seguita a una forte depressione. La prima udienza è fissata per il 28 ottobre. Leggi anche: “Combatte anche lei”: Mario Andinolfi e la malattia della figlia, il messaggio di speranza Leggi anche: È nato Orazio Alejandro: il volto di Mediaset è diventata mamma per la prima volta La replica durissima di Vittorio Sgarbi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Vittorio Sgarbi, la richiesta della figlia: “Tristezza infinita”