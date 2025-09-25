Vittorio Sgarbi la figlia Evelina chiede un tutore legale | Io incapace? Niente di più falso

Evelina Sgarbi è decisa a chiedere un tutore legale per il padre Vittorio: secondo lei “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. Attraverso il suo avvocato Lorenzo Iacobbi ha inoltrato al Tribunale una istanza affinché sia nominato un amministratore di sostegno per il critico d’arte, che dal canto suo ha replicato duramente all’iniziativa della figlia. Evelina Sgarbi chiede un tutore legale per il padre. Vittorio Sgarbi non ci sta e si oppone duramente alla decisione della figlia Evelina, che ha deciso di nominare un amministratore di sostegno per il padre. Secondo lei “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina chiede un tutore legale: “Io incapace? Niente di più falso”

Vittorio Sgarbi, come sta oggi? La lite con la figlia: "La mantengo io e vuole di più" - Vittorio Sgarbi replica alla figlia Evelina sul patrimonio e risponde alle accuse: "La mantengo io e vuole sempre di più".

Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina che chiede un tutore legale: «È esosa, la mantengo io e vuole di più». Chi è la 25enne nata da una relazione "fugace" - Evelina Sgarbi, la terza figlia di Vittorio Sgarbi, ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre.