Vittorio Sgarbi la figlia Evelina chiede un amministratore di sostegno per il padre

Vittorio Sgarbi "non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi". La pensa così la figlia Evelina che ha fatto depositare dai propri avvocati un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. L'ex sottosegretario alla Cultura e oggi sindaco di Arpino ha direttamente confermato la richiesta della figlia. Dopo l'istanza, depositata tramite l'avvocato Lorenzo Iacobbi, sono infatti partite le notifiche per parenti e congiunti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma, la compagna Sabrina Colle. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina chiede un amministratore di sostegno per il padre

