Vittorio Sgarbi la figlia chiede un amministratore di sostegno per il padre

Il critico d'arte si opporrà all'istanza, che è stata notificata agli altri familiari e alla sua compagna. Sgarbi da qualche tempo ha problemi di salute. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vittorio Sgarbi, la figlia chiede un amministratore di sostegno per il padre

La figlia di Vittorio Sgarbi chiede il sostengo per suo padre, lui ribatte: “La mantengo io e vuole di più” - Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per suo padre perché non sarebbe più "in grado di seguire ... Lo riporta fanpage.it

La figlia chiede un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi, lui si opporrà - Secondo Evelina Sgarbi, il padre "non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi". Segnala huffingtonpost.it