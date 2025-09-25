Vittorio Sgarbi la figlia chiede un amministratore di sostegno per il padre

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il critico d'arte si opporrà all'istanza, che è stata notificata agli altri familiari e alla sua compagna. Sgarbi da qualche tempo ha problemi di salute. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

vittorio sgarbi la figlia chiede un amministratore di sostegno per il padre

© Tgcom24.mediaset.it - Vittorio Sgarbi, la figlia chiede un amministratore di sostegno per il padre

In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi

Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. La montagna incantata di Masolino da Panicale

Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni

Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”

vittorio sgarbi figlia chiedeLa figlia di Vittorio Sgarbi chiede il sostengo per suo padre, lui ribatte: “La mantengo io e vuole di più” - Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per suo padre perché non sarebbe più "in grado di seguire ... Lo riporta fanpage.it

vittorio sgarbi figlia chiedeLa figlia chiede un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi, lui si opporrà - Secondo Evelina Sgarbi, il padre "non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi". Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Vittorio Sgarbi Figlia Chiede