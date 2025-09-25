Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina sono in guerra | scoppia una lite furiosa ecco il motivo

Il rapporto tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina si incrina bruscamente. Una vicenda familiare dai contorni legali che potrebbe sfociare in una vera e propria battaglia in tribunale. Dopo mesi già complicati per il critico d’arte –-reduce da un lungo ricovero in ospedale e da una difficile fase personale – arriva ora un duro colpo inaspettato: la figlia ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo che il padre non sarebbe più in grado di gestire in modo autonomo i propri interessi, compreso un importante patrimonio economico. A portare la questione davanti al giudice è stato l’avvocato di Evelina, Lorenzo Iacobbi, che ha depositato l’istanza presso il tribunale civile di Roma. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina sono in guerra: scoppia una lite furiosa, ecco il motivo

