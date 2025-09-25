Vittorio Sgarbi critica la figlia Evelina | Vuole più di quello che ha è esosa

La 25enne ha presentato una richiesta per affidare la gestione del patrimonio del padre ad un amministratore di sostegno, in quanto ritiene che il critico d'arte non sia più in grado di gestirlo. Negli scorsi mesi, l'uomo aveva vissuto difficoltà psico-fisiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

vittorio sgarbi critica figliaVittorio Sgarbi, come sta oggi? La lite con la figlia: “La mantengo io e vuole di più” - Vittorio Sgarbi replica alla figlia Evelina sul patrimonio e risponde alle accuse: "La mantengo io e vuole sempre di più". Da donnaglamour.it

vittorio sgarbi critica figliaLa figlia di Vittorio Sgarbi chiede un amministratore di sostegno per il padre: “Non è più in grado di seguire i propri interessi” - Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte nonché ex sottosegretario alla Cultura Vittorio, ha presentato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno poiché il padre “non sarebbe più in g ... Scrive tpi.it

