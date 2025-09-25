Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina | È esosa la mantengo io e vuole di più

«Io incapace? Niente di più falso. Evelina è esosa, ecco perché ha avuto questa iniziava. La sostengo, la mantengo io, quindi vuole di più di quello che ha». Vittorio Sgarbi replica così con il Corriere della Sera alla richiesta di un amministratore di sostegno da parte della figlia per il padre, mentre si trova nel verde della Toscana dopo un ricovero lunghissimo al Policlinico Gemelli per depressione. Intanto l’udienza presso il tribunale civile di Roma è fissata per il 28 ottobre. E in gioco c’è il patrimonio milionario dell’ex sottosegretario di Meloni. «Non è in grado di seguire i suoi interessi». 🔗 Leggi su Open.online