Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina che chiede un tutore legale | È esosa la mantengo io e vuole di più

Il critico d’arte replica alla richiesta della figlia di nominare un amministratore per il suo patrimonio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

vittorio sgarbi contro figliaVittorio Sgarbi contro la figlia Evelina che chiede un tutore legale: «È esosa, la mantengo io e vuole di più». Chi è la 25enne nata da una relazione "fugace" - Evelina Sgarbi, la terza figlia di Vittorio Sgarbi, ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre. Lo riporta ilmessaggero.it

Evelina Sgarbi, la terza figlia di Vittorio Sgarbi, ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre.

