Vittoria e brivido a Nizza Ndicka e Mancini trascinano la Roma | l’analisi dell’esordio in Europa League

Esordio con vittoria e con qualche sofferenza finale per la Roma in Europa League. I giallorossi espugnano l’Allianz Riviera di Nizza conquistando tre punti preziosi nella prima gara della League Phase, grazie ai gol firmati dai difensori Ndicka e Mancini. Una partita che la squadra di Gasperini ha dominato per oltre un’ora, cambiata dall’ingresso di Pellegrini e rimessa parzialmente in discussione solo nel finale da un’ingenuità di Pisilli, che ha regalato il rigore ai francesi. Alla fine, però, resta la soddisfazione di un debutto vincente e convincente, anche se con la solita nota dolente: l’attacco continua a non incidere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
