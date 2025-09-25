Vittime di discriminazione nasce a Lecce un centro di supporto e assistenza

LECCE – Un centro di supporto per vittime di discriminazione a causa dell’orientamento sessuale e identità di genere della provincia di Lecce. È stato aperto e sarà attivo tutti i giorni nella sede dello Spazio sociale Zei, in Corte dei Chiaramonte, il Cad “L’Amara”, sportello di accoglienza e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

