vittima di un raggiro da quarantamila euro salvata dalla banca

VIGEVANO (Pavia) È andata in banca per fare un bonifico da 40mila euro, convinta di acquistare un box auto. Per sua fortuna il personale dell’istituto di credito si è insospettito e ha chiamato i carabinieri, che solo dopo aver superato l’iniziale reticenza della vittima l’hanno resa consapevole del tentativo di raggiro, che è stato sventato. Era circa mezzogiorno di ieri quando la donna, una 50enne del posto, è entrata nella banca, nel centro di Vigevano, per l’operazione che è risultata sospetta al personale, sia per l’importo che per la motivazione, di norma effettuata con altre modalità. La cliente era invece riluttante ed è stato necessario che la dipendente della banca coinvolgesse il direttore per chiamare i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

