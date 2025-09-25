Vittima di un raggiro da quarantamila euro Salvata dalla banca
VIGEVANO (Pavia) È andata in banca per fare un bonifico da 40mila euro, convinta di acquistare un box auto. Per sua fortuna il personale dell’istituto di credito si è insospettito e ha chiamato i carabinieri, che solo dopo aver superato l’iniziale reticenza della vittima l’hanno resa consapevole del tentativo di raggiro, che è stato sventato. Era circa mezzogiorno di ieri quando la donna, una 50enne del posto, è entrata nella banca, nel centro di Vigevano, per l’operazione che è risultata sospetta al personale, sia per l’importo che per la motivazione, di norma effettuata con altre modalità. La cliente era invece riluttante ed è stato necessario che la dipendente della banca coinvolgesse il direttore per chiamare i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: vittima - raggiro
Anziano vittima del raggiro del “falso funzionario” nel Barese: in due finiscono in manette
Anziano vittima del raggiro del “falso funzionario” nel Barese: in due finiscono in manette https://ift.tt/v8e2DMp https://ift.tt/oTXfVhA - X Vai su X
Legnago. La vittima della truffa è stata al gioco e ha sventato il raggiro - facebook.com Vai su Facebook
Vittima di un raggiro da quarantamila euro. Salvata dalla banca; Treviso, truffava gli anziani: denunciato. La testimonianza di una vittima del raggiro; Livorno | Truffa un'anziana e si fa consegnare 40mila euro in gioielli: fermato e arrestato alla stazione.
Truffa da 90mila euro in bitcoin, denunciato un 47enne - AL termine una complessa attività d'indagine i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata ... ansa.it scrive
Truffatore spietato, raggira una centenaria: denunciato uomo di Norcia. Sequestrati 330mila euro - Perugia, 5 settembre 2025 – Un patrimonio sottratto con l’inganno a un’anziana di cento anni, ignara vittima di un uomo residente a Norcia che avrebbe approfittato della sua fragilità psicofisica. Come scrive lanazione.it