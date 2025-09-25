Il Tribunale di Roma ha ordinato, tra il 6 e il 10 agosto e poi il 9–10 settembre 2025, di rilasciare entro sette giorni visti d’ingresso a famiglie palestinesi bloccate nella Striscia. Al 24 settembre non risulta alcun visto effettivamente rilasciato. Per le ordinanze di agosto il ritardo ha toccato fino a quarantuno giorni oltre il termine; per quelle di settembre siamo tra sette e otto giorni oltre la scadenza. In mezzo a questo scarto, la protezione promessa rimane sulla carta. Le ordinanze qualificano l’urgenza richiamando il rischio di «violazioni irreparabili» dei diritti fondamentali: vita, salute, unità familiare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Visti ai disperati di Gaza, ignorate le decisioni del Tribunale: rischio di “violazioni irreparabili” dei diritti fondamentali