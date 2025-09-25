Visti ai disperati di Gaza ignorate le decisioni del Tribunale | rischio di violazioni irreparabili dei diritti fondamentali
Il Tribunale di Roma ha ordinato, tra il 6 e il 10 agosto e poi il 9–10 settembre 2025, di rilasciare entro sette giorni visti d’ingresso a famiglie palestinesi bloccate nella Striscia. Al 24 settembre non risulta alcun visto effettivamente rilasciato. Per le ordinanze di agosto il ritardo ha toccato fino a quarantuno giorni oltre il termine; per quelle di settembre siamo tra sette e otto giorni oltre la scadenza. In mezzo a questo scarto, la protezione promessa rimane sulla carta. Le ordinanze qualificano l’urgenza richiamando il rischio di «violazioni irreparabili» dei diritti fondamentali: vita, salute, unità familiare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: visti - disperati
AAA cercasi foto di Tommaso Paradiso con Noel Gallagher! Il cantautore è tornato con il nuovo singolo “Lasciamene Un Po’” e si è raccontato in un’intervista a La Repubblica, parlando del suo amore per gli Oasis: “A casa mia erano disperati dormivo c - facebook.com Vai su Facebook
Visti ai disperati di Gaza, ignorate le decisioni del Tribunale: rischio di violazioni irreparabili dei diritti fondamentali.
Gaza, dipartimento Usa: “Stop ai visti per chi arriva dalla Striscia”. Ong: “Impatto devastante sui bambini malati” - Gli Stati Uniti hanno bloccato il programma che permetteva ai cittadini di Gaza gravemente feriti e con necessità di cure urgenti di entrare nel Paese. Da ilfattoquotidiano.it
Usa, sospesi i visti per i palestinesi di Gaza: ecco chi c'è dietro la mossa di Trump - Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione di tutti i visti turistici per i cittadini della Striscia di Gaza, in attesa di una revisione “completa e approfondita” delle ... Come scrive ilgiornale.it