Visite all’ex discarica La collina dei rifiuti protagonista a Ville Aperte

La collina dei miracoli a Cavenago protagonista dell’edizione d’autunno di Ville Aperte. Domenica, l’ex discarica sarà tra i nuovi tesori verdi della kermesse che da più di 20 anni mette i gioielli del territorio a disposizione del grande pubblico. E c’è anche la Collezione Bontempi con le opere dei grandi artisti del Novecento donate ai bambini di una quarta elementare di Agrate negli anni Cinquanta. Per i curiosi che non la conoscono, salire in cima a quella che un tempo era una montagna di rifiuti, a Cascina Sofia, sarà un’esperienza interessante. Non sembra proprio dall’alto del pendio di essere sopra a 3 milioni di tonnellate di immondizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

