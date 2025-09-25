Visita in Calabria del Ministro Valditara | 820 milioni per la regione il 25% delle scuole in fase di riqualificazione grazie ai fondi PNRR e Agenda Sud
Oltre 800 milioni di euro destinati alla sola Calabria rappresentano una cifra senza precedenti per l'edilizia scolastica regionale. Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, ha illustrato stamattina i numeri di una trasformazione che coinvolge un quarto degli istituti nazionali durante la visita all'istituto comprensivo Borrello-Fiorentino di Lamezia Terme. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
