Visita in Calabria del Ministro Valditara | 820 milioni per la regione il 25% delle scuole in fase di riqualificazione grazie ai fondi PNRR e Agenda Sud

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 800 milioni di euro destinati alla sola Calabria rappresentano una cifra senza precedenti per l'edilizia scolastica regionale. Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, ha illustrato stamattina i numeri di una trasformazione che coinvolge un quarto degli istituti nazionali durante la visita all'istituto comprensivo Borrello-Fiorentino di Lamezia Terme. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

visita calabria ministro valditaraValditara: «In Calabria bellezza, comunità, futuro». E oltre 800 milioni per l’edilizia scolastica – FOTO - Il ministro dell’Istruzione nella prima tappa della sua visita all’Ic “Borrello Fiorentino” di Lamezia: «Amo questa terra e credo di averlo dimostrato. corrieredellacalabria.it scrive

visita calabria ministro valditaraValditara in visita in Calabria: "Mai investite così tante risorse su scuole in Calabria" - Il ministro della Pubblica istruzione e del Merito stamani ha visitato l’istituto comprensivo Borrello- Da msn.com

