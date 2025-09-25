Visita gratuita al Museo del Precinema tutti i dettagli

Il Museo del Precinema – Collezione Minici Zotti aprirà gratuitamente le proprie sale in due occasioni speciali:-domenica 28 settembre, in occasione della Festa provinciale del Volontariato e della Solidarietà di Padova, con ingresso libero per tutte e tutti;-domenica 12 ottobre, per la Giornata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

