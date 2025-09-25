Visions of mana | l’epico rpg disponibile su xbox game pass

l’arrivo di un nuovo RPG gratuito su xbox game pass. Una delle aggiunte più attese al catalogo di Xbox Game Pass è prevista per oggi, 25 settembre 2025. Si tratta di un titolo di ruolo che promette un’esperienza coinvolgente e ricca di contenuti, disponibile senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al servizio. Con una vasta selezione di giochi e generi, il catalogo si aggiorna regolarmente, offrendo sempre nuove opportunità di intrattenimento. le novità del catalogo di settembre. Tra le recenti novità inserite nel mese corrente, si segnala l’uscita del nuovo RPG Visions of Mana. Questo gioco, pubblicato da Square Enix, entra a far parte della libreria del servizio con la possibilità di essere giocato su console, PC e tramite cloud gaming, a seconda del livello di abbonamento sottoscritto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Visions of mana: l’epico rpg disponibile su xbox game pass

In questa notizia si parla di: visions - mana

