Virtus Pajola fa subito il pieno di applausi La fiducia di Ivanovic | Vogliamo ripeterci

25 set 2025

Entusiasmo Virtus. Ai limiti dell’euforia. E forse, se non ci fosse stato qualche problema di traffico, i tifosi, nel playground di casa Virtus, sarebbero ancora di più. Il calore e l’entusiasmo non mancano. Sembra quasi di tornare indietro di qualche mese. Non c’è il pullman – sul quale salirono i bianconeri, senza la possibilità di lasciare il parcheggio –, ma la passione è identica. L’applausometro sale di intensità quando spuntano le sagome di Brandon Taylor, ancorché acciaccato, e Matt Morgan. Più ancora dei nuovi, i tifosi si riconoscono nella Virtus che, nei playoff, seppe cambiare marcia, battendo prima Venezia, poi Milano e infine Brescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

