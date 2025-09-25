virgo festeggia i 10 anni di onde gravitazionali alla notte europea della ricerca

Cascina (PI), 25 settembre 2025 – Torna anche quest’anno, venerdì 26 settembre, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, manifestazione nata per impulso dell’Unione Europea con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica. L’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina, che ospita l’interferometro Virgo, l’unico rivelatore europeo di onde gravitazionali, ha organizzato per questa edizione un denso programma di attività ed eventi, per celebrare i dieci anni dalla prima osservazione (avvenuta il 14 settembre 2015) di questi elusivi segnali cosmici, che hanno rivoluzionato l’Astronomia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

