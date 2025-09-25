Arresti convalidati per i tre manifestanti fermati dalla polizia lunedì durante gli scontri di via Stalingrado seguiti all’ occupazione dell’autostrada. Alla Dozza erano finiti tre studenti incensurati, accusati a vario titolo di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: una ventiduenne di Vigevano, difesa dall’avvocato Manlio Notarstefano, un perugino di 25 anni, difeso dall’avvocato Filippo Viggiano, e un ventottenne di Bentivoglio, rappresentato dall’avvocato Simone Sabatini. Con loro era stato fermato anche un sedicenne, ora ai domiciliari, che invece comparirà oggi di fronte al giudice. Ieri la gip Roberta Malavasi, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto le misure cautelari dell’obbligo di firma per il venticinquenne e dei domiciliari per il ventottenne, scarcerando invece senza vincoli la studentessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenze in via Stalingrado. Arresti convalidati dalla gip. Sotto la Dozza i sodali in presidio