Violenza sessuale su studentessa 16enne chiesta l' archiviazione del caso | Fu rapporto consensuale

Gli abusi sessuali riferiti dalla ragazza sono coerenti, ma i dubbi vertono sul fatto che il rapporto sarebbe stato consensuale. La Procura per i minorenni di Bologna ha chiesto l'archiviazione del fascicolo per violenza sessuale aggravata a carico di un giovane, all'epoca dei fatti 17enne. Tutto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale

“Trascinata sulle scale e abusata”. Accusato di violenza sessuale, quarantenne rinviato a giudizio

Magenta, la violenza sessuale denunciata: sotto la lente i filmati delle telecamere

Salerno, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 45enne

Leggi su Tgr Abruzzo Processo per violenza sessuale Un 32enne è accusato di avere abusato di tre amiche della figlia, tutte minorenni - facebook.com Vai su Facebook

Valle d’Aosta, 15enne denuncia violenza sessuale durante una festa di paese: indagini in corso - X Vai su X

16enne denunciò violenza, ma pm archivia 'dubbi sul consenso' - Le dichiarazioni sugli abusi della ragazza, una studentessa ravennate di 16 anni, sono coerenti e hanno pure trovato riscontro in varie testimonianze. Lo riporta msn.com

La denuncia di una minorenne: "Violentata durante la festa". Ma la procura chiede di archiviare - Ma altri testi hanno negato di avere visto lei ubriaca e l’indagato ha descritto un rapporto consenziente ... msn.com scrive