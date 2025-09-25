Violenza sessuale in strada su una 13enne | due minori indagati nel Brindisino
Una ragazza 13enne sarebbe stata violentata da due coetanei a Mesagne, in provincia di Brindisi. Come riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia, un 12enne e un 15enne risultano indagati per violenza sessuale e sequestro di persona. L’inchiesta è stata aperta dalla procura dei minori di Lecce e sono i carabinieri a condurre le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le ricostruzioni, la ragazzina sarebbe stata costretta a subire una violenza sessuale in strada da altri due minorenni. La giovane vittima ha poi confidato ai genitori quanto successo ed è subito scattata la denuncia. I due presunti autori, il 12enne e il 15enne, sono stati identificati, convocati in caserma e ascoltati insieme alle famiglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: violenza - sessuale
