Violenza sessuale denuncia nel brindisino | accusatrice e accusati adolescenti o quasi Indagine dei carabinieri
Una ragazzina di 13 anni ha detto si genitori di essere stata stuprata in strada da due pressoché coetanei. La famiglia ha subito contattato i carabinieri che indagano ed hanno individuato un 12enne e un 15enne, presunti autori della violenza. I due sono stati già ascoltati. Inchiesta della procura dei minori di Lecce. Accuse, violenza sessuale aggravata e sequestro di persona. L'articolo Violenza sessuale, denuncia nel brindisino: accusatrice e accusati adolescenti o quasi Indagine dei carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
