Violenza sessuale a Ragusa 28enne denuncia abusi a un colloquio di lavoro | arrestato un 58enne con precedenti
Una 28enne è stata attirata da un uomo di 58 anni in un appartamento con la scusa di un colloquio di lavoro e lì è stata violentata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Violenza sessuale nel Ragusano: 28enne adescata perché cercava lavoro - RAGUSA – I carabinieri hanno arrestato un 58enne pregiudicato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Scrive livesicilia.it
