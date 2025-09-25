Violenza sessuale a Ragusa 28enne denuncia abusi a un colloquio di lavoro | arrestato un 58enne con precedenti

Una 28enne è stata attirata da un uomo di 58 anni in un appartamento con la scusa di un colloquio di lavoro e lì è stata violentata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

violenza sessuale a ragusa 28enne denuncia abusi a un colloquio di lavoro arrestato un 58enne con precedenti

violenza sessuale ragusa 28enneViolenza sessuale nel Ragusano: 28enne adescata perché cercava lavoro - RAGUSA – I carabinieri hanno arrestato un 58enne pregiudicato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Scrive livesicilia.it

violenza sessuale ragusa 28enneRagusa, arrestato 58enne per violenza sessuale a giovane donna - Ragusa, 58enne arrestato per violenza sessuale su giovane donna adescata con falso annuncio di lavoro. Come scrive ragusah24.it

