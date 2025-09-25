violenza e movimento pro palestina

Si sta cercando di sminuire le manifestazioni e lo sciopero a favore del popolo Palestinese dando un forte rilevo alle violenze che si sono manifestate, quasi che ad essere a favore del Popolo Palestinesi si sia a anche a favore della violenza. Personalmente, come aderente a un movimento nonviolento come Pax Cristi, sono contro l’uso della violenza compresa quella che la Televisione e i mass media ci hanno rappresentato in questi giorni. Sono contro anche perché sono convinto che l’uso della violenza non aiuti la causa del popolo palestinese. Bisogna però fare in modo che vengano obliati e negati i significati politici, sociali e culturali del movimento Pro-Pal. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

