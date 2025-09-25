Violenza e movimento Pro Palestina

Bergamonews.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sta cercando di sminuire le manifestazioni e lo sciopero a favore del popolo Palestinese dando un forte rilevo alle violenze che si sono manifestate, quasi che ad essere a favore del Popolo Palestinesi si sia a anche a favore della violenza. Personalmente, come aderente a un movimento nonviolento come Pax Cristi, sono contro l’uso della violenza compresa quella che la Televisione e i mass media ci hanno rappresentato in questi giorni. Sono contro anche perché sono convinto che l’uso della violenza non aiuti la causa del popolo palestinese. Bisogna però fare in modo che vengano obliati e negati i significati politici, sociali e culturali del movimento Pro-Pal. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

violenza e movimento pro palestina

© Bergamonews.it - Violenza e movimento Pro Palestina

In questa notizia si parla di: violenza - movimento

Violenza in città, il Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno chiede di partecipare al comitato di sicurezza

La musica trap come antidoto al disagio e alla violenza: il movimento triestino

Avellino ostaggio della violenza e delle intimidazioni: la denuncia di "Cittadini in Movimento"

violenza movimento pro palestinaCapone (UGL): “Sciopero pro-Palestina, no alla violenza” - Quello che doveva essere un momento di solidarietà si è trasformato in violenza, devasta ... Secondo finanza.repubblica.it

violenza movimento pro palestinaScontri alla manifestazione pro Palestina, piazze nel caos: il Pd e il M5S condannano... a metà - Palestina sono diventati teatro di violenze e scontri con le forze dell'ordine. Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Movimento Pro Palestina