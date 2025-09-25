Violenza donne Mannoia | Percorso cambiamento è lungo partire dai giovani

Sulla violenza contro le donne “sappiamo che per cambiare anche solo un pochino la mentalità il percorso è lungo, non ci illudiamo. Si tratta di stereotipi che ci portiamo dietro da millenni. Ma prima partiamo e prima riusciamo”, per questo “siamo contenti di portare con Axa questo discorso nelle scuole “. Lo ha detto Fiorella Mannoia, presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila che insieme ad Axa Italia ha realizzato il progetto ‘Tok Tok, Chi è?’ per portare l’educazione affettiva in tre scuole italiane, una al Nord in Lombardia, una al Centro in Abruzzo e una al Sud in Puglia, presentato oggi in conferenza stampa a Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

