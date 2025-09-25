Violenza di gruppo giovane denuncia | Drogato rapinato e abusato

Ravenna, 25 settembre 2025 – Un buio improvviso, il corpo che non risponde, il risveglio nudo e confuso sul proprio letto di casa. Una serata che avrebbe dovuto essere un incontro tra conoscenti si è trasformata in un incubo. Un uomo di 33 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stato vittima di una presunta violenza sessuale di gruppo nella notte fra il 22 e il 23 settembre. La procura ha aperto un fascicolo e mantiene il massimo riserbo, sia per la delicatezza della vicenda sia per tutelare la persona coinvolta. Secondo quanto riportato nella denuncia, la vittima aveva conosciuto pochi giorni prima un giovane, con cui aveva deciso di rivedersi a casa propria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

