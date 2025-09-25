Violento scontro tra due auto sulla Pavese
Un violento scontro tra due auto si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 25 settembre lungo la via Emilia Pavese vicino a Sant'Antonio. Le due vetture, una Opel e una Ford, si sono scontrate per cause che sono ancora al vaglio della Polizia locale, ma pare che una delle due abbia svoltato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: violento - scontro
Violento scontro tra bus carichi di persone ad Atene: 47 feriti tra cui molti minori, 3 gravi
Violento scontro frontale all’alba sulla Matera-Metaponto: muoiono marito e moglie, tre i feriti
Violento scontro sull’A4: Autostrada bloccata e 2 feriti
ULTIMORA Violento scontro auto - moto a Marina di Pisa, la 49enne lotta tra la vita e la morte - facebook.com Vai su Facebook
Violento scontro sulla ss17, due feriti. Una delle due persone coinvolte, è una donna incinta. Nessuno in pericolo di vita. Strada temporaneamente chiusa al traffico #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
Grave incidente a Gallarate: scontro tra due auto in via Arconti, feriti due uomini - La dinamica dell’impatto è al vaglio degli agenti, che stanno anche valutando l’effettiva velocità dei veicoli al momento dello scontro, viste le condizioni dei mezzi (foto d'archivio) ... Si legge su laprovinciadivarese.it
Schianto in via Vespucci a Gallarate, due persone coinvolte: intervento in codice rosso - Violento scontro tra due auto poco dopo le 21: sul posto ambulanze, automedica, Vigili del Fuoco e Polizia Locale ... Segnala varesenoi.it