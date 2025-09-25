Violento scontro tra due auto sulla Pavese

Un violento scontro tra due auto si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 25 settembre lungo la via Emilia Pavese vicino a Sant'Antonio. Le due vetture, una Opel e una Ford, si sono scontrate per cause che sono ancora al vaglio della Polizia locale, ma pare che una delle due abbia svoltato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

