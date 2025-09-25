Violenti e antisociali | il questore di Como firma un daspo urbano per un 17enne e foglio di via a per un 36enne
La polizia di stato di Como ha disposto decisi provvedimenti amministrativi nei confronti di due persone ritenute responsabili di condotte violente o antisociali. Il questore Marco Calì ha firmato un Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) per un 17enne di Carate Brianza: secondo gli. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: violenti - antisociali
