Violentata dopo aver risposto a un annuncio di lavoro online | arrestato 58enne recidivo a Ragusa

La vittima ha 28 anni. L'uomo, già noto per abusi, è stato arrestato dai carabinieri su ordine del gip dopo la denuncia e la segnalazione dei medici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Una giovane donna di 28 anni è stata violentata a Ragusa dopo aver risposto a un annuncio di lavoro pubblicato su un sito online.

Una donna di 28 anni è stata violentata durante un colloquio di lavoro a Ragusa.

