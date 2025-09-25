Violentata dopo aver risposto a un annuncio di lavoro online | arrestato 58enne recidivo a Ragusa
La vittima ha 28 anni. L'uomo, già noto per abusi, è stato arrestato dai carabinieri su ordine del gip dopo la denuncia e la segnalazione dei medici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: violentata - dopo
Grosseto, 18 denuncia: violentata da un gruppo di ragazzi su un pattino dopo una notte in spiaggia
Grosseto, 18enne denuncia: violentata da un gruppo di ragazzi su un pattino dopo una notte in spiaggia
Genova, 25enne violentata in spiaggia: ‘Mi hanno attirata in tenda dopo il locale’
La vita privata di Claudia Cardinale è stata intensa. Non aveva ancora compiuto vent’anni quando è stata rapita e violentata da un uomo. Dopo quel drammatico episodio, è rimasta incinta e ha voluto a tutti i costi tenere il suo bambino E poi il matrimonio annu - facebook.com Vai su Facebook
Violentata dopo l'appuntamento su Tinder. Il racconto di una ragazza di 25 anni https://ift.tt/Tvk9nfX - X Vai su X
Violentata dopo aver risposto a un annuncio di lavoro online: arrestato 58enne recidivo a Ragusa - Una giovane donna di 28 anni è stata violentata a Ragusa dopo aver risposto a un annuncio di lavoro pubblicato su un sito online. Lo riporta msn.com
Ragusa, 28enne violentata durante un colloquio di lavoro - Una donna di 28 anni è stata violentata durante un colloquio di lavoro a Ragusa. Segnala meridionews.it