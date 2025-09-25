La vittima ha 28 anni. L'uomo, già noto per abusi, è stato arrestato dai carabinieri su ordine del gip dopo la denuncia e la segnalazione dei medici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Violentata dopo aver risposto a un annuncio di lavoro online: arrestato 58enne recidivo a Ragusa