Violentarono 14enne e la filmarono poi diffusero video in chat | a processo due ragazzi di 16 e 17 anni

Venne convinta a fumare uno spinello, poi fu abusata sessualmente da due coetanei che filmarono le violenze. I video della vittima, una 14enne, finirono nelle chat di classe e sui social. Ora all'Aquila si sta svolgendo il processo che vede imputati i due ragazzi, di 16 e 17 anni. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata e di riproduzione e diffusione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

