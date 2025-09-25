Violenta una donna disabile e costringe altre due a guardarlo mentre si masturba | l' incubo nella residenza sanitaria
Un operatore di una residenza sanitaria per disabili è stato arrestato per molestie e violenze sessuali nei confronti delle ospiti della struttura. L'uomo, un 38enne di origine rumena, avrebbe abusato di tre donne fragili e indifese. Le violenze sarebbero avvenute sempre all'interno della. 🔗 Leggi su Today.it
