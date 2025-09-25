Violenta rapina al Pam vigilantes preso a sprangate | arrestato uno degli autori stava scappando in Francia

Brescia, 25 settembre 2025 – E’ stato arrestato al confine italo-francese di Ventimiglia uno dei due autori della brutale rapina avvenuta lo scorso 19 settembre all'interno del supermercato Pam di via Porcellaga, a Brescia. Il giovane, un tunisino classe 2002, senza fissa dimor a e con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, era irreperibile da giorni. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, il ragazzo stava tentando di attraversare la frontiera per sottrarsi alla giustizia italiana, quando è stato individuato e bloccato dagli agenti del Commissariato e della Polizia di Frontiera di Ventimiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenta rapina al Pam, vigilantes preso a sprangate: arrestato uno degli autori, stava scappando in Francia

