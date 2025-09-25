Villeneuve | La Ferrari ha avuto stagioni pessime ma non ce ne accorgevamo perché non c’era Hamilton

L’esperienza di Lewis Hamilton tra le fila della Ferrari continua a viaggiare all’insegna delle delusioni (0 podi in 17 Gp). E il team di Maranello, dal canto suo, continua ad arretrare nelle gerarchie iridate della Formula 1. Insomma, il “matrimonio del secolo” – così come fu mediaticamente ribattezzato al momento dell’ufficialità – si è rivelato finora un vero e proprio flop. Si tratta di un fallimento che, come sottolinea l’ex campione del mondo Jacques Villeneuve, viene amplificato in maniera esponenziale dalla portata del pilota britannico. Le parole di Jacques Villeneuve su Hamilton-Ferrari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Villeneuve: «La Ferrari ha avuto stagioni pessime, ma non ce ne accorgevamo perché non c’era Hamilton»

Villeneuve: «Sorprende vedere Hamilton così demoralizzato, e la Ferrari non lo aiuta. Occhio Leclerc, gli anni passano»

Villeneuve: "Leclerc? Non sarà mai campione. La Ferrari non funziona, a Monza niente sorprese"

