villasanta svuotate le cisterne della ex lombarda petroli a 15 anni dallo scempio ambientale

Villasanta (Monza Brianza), 25 Settembre 2025 - Svuotate le cisterne della ex Lombarda Petroli da cui 15 anni fa vennero sversati nel Lambro almeno 2.400 tonnellate di gasolio e oli combustibili. Ex Lombarda Petroli, approvato il piano di bonifica con i 7 milioni del Pnrr La ex raffineria dismessa trasformata in sito di stoccaggio di idrocarburi, da cui la notte del 22 febbraio 2010 partì lo scempio ambientale arrivato fino al delta del Po, è stata dichiarata fallita nel 2017 e poi sottoposta alla procedura di liquidazione che, anche a causa di una lunga battaglia giudiziaria tra la curatela e il Comune di Villasanta, non si è ancora conclusa.

