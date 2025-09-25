Villarreal-Barcellona a Miami i tifosi non ci stanno | scoppia la protesta Le Parisien
Partite di campionato da disputare all’estero. Questa è la nuova frontiera che i vertici del calcio hanno pensato. Se in Italia il progetto è di esportare in Australia Milan-Como del prossimo febbraio, per la Spagna la partita individuata da far giocare lontano dal paese iberico è Villarreal-Barcellona in programma a dicembre. La Liga ha già approvato il progetto, proprio come fatto dalla Lega Serie A. In attesa che si pronuncino Uefa e Fifa, però, i tifosi hanno preso posizione netta. Cosa non ancora avvenuta per i supporters italiani che per ora non hanno comunicato il loro pensiero. Villarreal-Barcellona a Miami, i tifosi spagnoli protestano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: villarreal - barcellona
Villarreal-Barcellona si disputerà a Miami il 20 dicembre e la Liga è pronta a pagare l’aereo ai tifosi
Villarreal-Barcellona a Miami, il presidente del Villarreal: “il club pagherà la trasferta a tutti i tifosi, senza limiti”
Il Real boccia la partita Villarreal-Barcellona a Miami: “Violata l’integrità della competizione”
Villarreal-Barcellona a Miami, i tifosi non ci stanno: scoppia la protesta. Uefa e Fifa non si sono ancora espresse. I tifosi sperano che il loro malcontento possa far pendere la bilancia per il no. Anche il sindacato dei calciatori spagnoli si era opposto. Per Milan- - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Como e Villarreal-Barcellona: la stessa sorte della trasferta oltreoceano è in mano alla UEFA - X Vai su X
Villarreal-Barcellona a Miami, Unai Simon critico: "Irrispettoso nei confronti dei tifosi" - La decisione della Federcalcio spagnola di disputare a Miami la sfida fra Villarreal e Barcellona, valida per LaLiga, arrivata nei giorni scorsi - Riporta tuttomercatoweb.com
Villarreal-Barcellona a Miami, la Federcalcio spagnola dice sì: cosa succede ora - Infatti nelle ultime ore è stato confermato da parte del Consiglio Direttivo della RFEF (Federcalcio spagnola) che è stato dato il via libera per ... Secondo tuttomercatoweb.com