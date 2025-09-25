Villarreal-Barcellona a Miami i tifosi non ci stanno | scoppia la protesta Le Parisien

Partite di campionato da disputare all’estero. Questa è la nuova frontiera che i vertici del calcio hanno pensato. Se in Italia il progetto è di esportare in Australia Milan-Como del prossimo febbraio, per la Spagna la partita individuata da far giocare lontano dal paese iberico è Villarreal-Barcellona in programma a dicembre. La Liga ha già approvato il progetto, proprio come fatto dalla Lega Serie A. In attesa che si pronuncino Uefa e Fifa, però, i tifosi hanno preso posizione netta. Cosa non ancora avvenuta per i supporters italiani che per ora non hanno comunicato il loro pensiero. Villarreal-Barcellona a Miami, i tifosi spagnoli protestano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

