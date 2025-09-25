Villa Sofia inaugurati i nuovi locali dell' Astanteria | Serviranno ad alleggerire la pressione sul pronto soccorso
Assieme al reparto di Genetica medica, oggi all'ospedale Villa Sofia Cervello sono stati inaugurati anche i nuovi locali dell'Astanteria. Erano presenti fra gli altri l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni; il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: villa - sofia
Villa Sofia, giornata dedicata alla donazione del sangue in memoria delle vittime di mafia
Scontro fra auto e moto in zona Quadrivio: 60enne trasferito a Villa Sofia dopo l'incidente
Incidente alla Fiera, scontro fra un'auto e una moto: diciottenne ricoverato a Villa Sofia
Nursind Villa Sofia - V.Cervello - facebook.com Vai su Facebook
Villa Sofia, prelievo multiorgano su paziente di 30 anni - Effettuato dall'equipe medica dell'UOSD Anestesia e Neurorianimazione diretta da Innocenza Pernice con il supporto... - insanitas.it/asp-e-ospedali… - X Vai su X
Sanità, inaugurati i nuovi reparti di Genetica medica e Astanteria a Villa Sofia Cervello - Ma a Gela monta la protesta” Nuovi spazi dedicati alla Genetica medica e all’Astanteria ... Lo riporta sicilianews24.it
Nell'ospedale Villa Sofia a Palermo due nuovi reparti - Cervello di Palermo: prima il nuovo reparto di astanteria di Villa Sofia, realizzato al primo piano del padiglione Biondo e ... Come scrive ansa.it