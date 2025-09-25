Videosorveglianza intelligente a San Giovanni Teatino | al via il nuovo sistema per la sicurezza urbana

A San Giovanni Teatino prende il via un innovativo progetto di sicurezza urbana: è stato infatti attivato un sistema integrato di videosorveglianza intelligente, pensato per garantire un monitoraggio costante del territorio e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.Il progetto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

