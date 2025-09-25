VIDEO | Spalletti ad Arezzo | Alla nazionale ci penso ancora Acerbi? Sono stato corretto Complimenti a Gattuso

Arezzonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un Luciano Spalletti che ancora sta metabolizzando il dolore e l'amarezza per come si è conclusa l'esperienza da ct della nazionale quello che oggi, giovedì 25 settembre, ha fatto visita ad Arezzo. Il mister originario di Certaldo è stato ospite del Festival del calcio italiano al teatro Pietro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spalletti - arezzo

Da Matteo Moretto a Luciano Spalletti, gli eventi del festival del calcio ad Arezzo

Libri, storie e mostre. Ad Arezzo arrivano Luciano Spalletti e Luca Pantaleone, gli eventi

video spalletti arezzo nazionaleSpalletti: «L'avventura in Nazionale mi martella in testa» - "In questo momento l'esperienza con l'Italia mi sta martellando forte in testa. Si legge su msn.com

video spalletti arezzo nazionaleSpalletti "L'esperienza in Nazionale mi martella in testa" - Sinceramente parlando non mi sono posto l'obiettivo di doverla dimenticare, si accetta tutto". Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Video Spalletti Arezzo Nazionale