VIDEO | Spalletti ad Arezzo | Alla nazionale ci penso ancora Acerbi? Sono stato corretto Complimenti a Gattuso
È un Luciano Spalletti che ancora sta metabolizzando il dolore e l'amarezza per come si è conclusa l'esperienza da ct della nazionale quello che oggi, giovedì 25 settembre, ha fatto visita ad Arezzo. Il mister originario di Certaldo è stato ospite del Festival del calcio italiano al teatro Pietro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: spalletti - arezzo
Da Matteo Moretto a Luciano Spalletti, gli eventi del festival del calcio ad Arezzo
Libri, storie e mostre. Ad Arezzo arrivano Luciano Spalletti e Luca Pantaleone, gli eventi
No, la ferita per l'esonero non si è ancora rimarginata. Luciano Spalletti non riesce a non pensare alla fine dell'avventura da ct dell'Italia, come da lui stesso confessato al Festival del Calcio Italiano ad Arezzo. "Provo ancora dolore e martellamento acuto nella t - facebook.com Vai su Facebook
Al Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo di Arezzo l'ex ct ha ribadito le scuse al difensore? Ha precisato la sua correttezza nei confronti dei giocatori con testimoni soggetti di spessore come Buffon #Spalletti #Acerbi # - X Vai su X
Spalletti: «L'avventura in Nazionale mi martella in testa» - "In questo momento l'esperienza con l'Italia mi sta martellando forte in testa. Si legge su msn.com
Spalletti "L'esperienza in Nazionale mi martella in testa" - Sinceramente parlando non mi sono posto l'obiettivo di doverla dimenticare, si accetta tutto". Lo riporta msn.com