VIDEO | Ponte Germanà prova a sminare il terreno | E' l' opera ingegneristica più importante del secolo nessuna bocciatura

Messinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Ponte sullo Stretto è l’opera ingegneristica più importante del secolo che farà brillare l’Italia agli occhi del mondo intero. Non c’è stata nessuna bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipes, ma semplicemente richieste di chiarimenti e di integrazioni, come giusto che sia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - german

Cerca Video su questo argomento: Video Ponte German224 Prova