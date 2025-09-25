VIDEO | Ponte Germanà prova a sminare il terreno | E' l' opera ingegneristica più importante del secolo nessuna bocciatura
“Il Ponte sullo Stretto è l’opera ingegneristica più importante del secolo che farà brillare l’Italia agli occhi del mondo intero. Non c’è stata nessuna bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipes, ma semplicemente richieste di chiarimenti e di integrazioni, come giusto che sia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
