VIDEO Il progetto per il rilancio delle Aree Interne parte da Benevento

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Due giorni con l’obiettivo di alzare l’attenzione sulla questione delle aree interne. Il 3 e 4 di ottobre, presso il Musa a Benevento, ci saranno gli Stati Generali dedicati a questo tema di grande importanza al quale prenderanno parte tanti esponenti della politica e non solo. Un appuntamento che parte da un’area interna, come Benevento, per cercare di allargare gli orizzonti e mettere sul tavolo progetti e idee, frutto di ricerca e confronto. L’iniziativa, promossa da Eitalía, nuova realtà associativa nata dall’esperienza di Futuridea, è ambiziosa e merita l’attenzione massima degli interlocutori ma, soprattutto, di non rimanere all’interno della struttura ma uscire all’esterno e cominciare a dare i frutti sperati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

video il progetto per il rilancio delle aree interne parte da benevento

© Anteprima24.it - VIDEO/ Il progetto per il rilancio delle Aree Interne parte da Benevento

In questa notizia si parla di: progetto - rilancio

Il Brescia del futuro prende forma: A2a nel progetto di rilancio, ma slitta lo sfratto dal Rigamonti

Il rilancio delle Pulicari . Progetto da 3,5 milioni . La giunta cerca fondi Ue

Un rilancio della Giunta Sala può partire solo dall’azzeramento del progetto San Siro

Alla Scuola pa progetto per rilancio aree sisma del 2016 - Si chiama "Oltre le nuvole" il nuovo laboratorio formativo gratuito promosso dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica nell'ambito del progetto "Fenice", un'iniziativa nata per promuovere il ... ansa.it scrive

Approvato il progetto pilota per il rilancio delle aree castanicole del Lazio - Assessore Righini: «Un programma innovativo per la tutela della biodiversità regionale e per la gestione delle problematiche fitosanitarie: salvaguardiamo un prodotto tipico del territorio che senza ... regione.lazio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Video Progetto Rilancio Aree