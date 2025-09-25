Tempo di lettura: < 1 minuto Due giorni con l’obiettivo di alzare l’attenzione sulla questione delle aree interne. Il 3 e 4 di ottobre, presso il Musa a Benevento, ci saranno gli Stati Generali dedicati a questo tema di grande importanza al quale prenderanno parte tanti esponenti della politica e non solo. Un appuntamento che parte da un’area interna, come Benevento, per cercare di allargare gli orizzonti e mettere sul tavolo progetti e idee, frutto di ricerca e confronto. L’iniziativa, promossa da Eitalía, nuova realtà associativa nata dall’esperienza di Futuridea, è ambiziosa e merita l’attenzione massima degli interlocutori ma, soprattutto, di non rimanere all’interno della struttura ma uscire all’esterno e cominciare a dare i frutti sperati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Il progetto per il rilancio delle Aree Interne parte da Benevento