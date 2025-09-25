VIDEO-Gattino lanciato dall’auto | l’ennesimo orrore in Caudina

Anteprima24.it | 25 set 2025

Tempo di lettura: < 1 minuto   Ennesimo orrore, stavolta a Cervinara di violenze contro gli animali. Come documentato da un cittadino attraverso i suoi profili social, Giovanni Cantone nella frazione Borgo Pirozza, ieri sera un gattino è stato lanciato da un’autovettura in corsa, senza alcun rimorso.L’uomo ha subito soccorso l’animale, curato, amato e, quindi, gli ha salvato la vita. Chicco, questo il nome dato al gattino, oggi sta meglio, è salvo. “ Macchina apre finestrino e butta un gatto. la principessa resiste. Ma voi siete un paese di incivili. Ma se vi becco vi denuncio e vi trascino in tribunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

