Tempo di lettura: 2 minuti Una protesta simbolica: incatenarsi al dehors, mentre lo smontavano. Per l’imprenditore Guido Guida, titolare dell’Opera Bar al Vomero, i sigilli al gazebo sono scattati il 13 settembre. Un sequestro penale, cui è seguito il dissequestro: ma con l’ordine di smantellare il dehors. Un provvedimento del gip ha disposto di sostituirlo con una struttura più essenziale, fatta di ombrelloni e sedie. Stamane in via Luca Giordano, un Guida incatenato ha esposto la sua versione. “Abbiamo bisogno di un confronto con il sindaco e l’assessorato alle attività produttive – ha detto -, noi paghiamo la concessione di suolo pubblico, ci servono regole chiare e uguali per tutti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Dehors sequestrato al Vomero, titolare bar ci si incatena: “Servono regole chiare”