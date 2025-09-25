VIDEO Dehors sequestrato al Vomero titolare bar ci si incatena | Servono regole chiare
Tempo di lettura: 2 minuti Una protesta simbolica: incatenarsi al dehors, mentre lo smontavano. Per l’imprenditore Guido Guida, titolare dell’Opera Bar al Vomero, i sigilli al gazebo sono scattati il 13 settembre. Un sequestro penale, cui è seguito il dissequestro: ma con l’ordine di smantellare il dehors. Un provvedimento del gip ha disposto di sostituirlo con una struttura più essenziale, fatta di ombrelloni e sedie. Stamane in via Luca Giordano, un Guida incatenato ha esposto la sua versione. “Abbiamo bisogno di un confronto con il sindaco e l’assessorato alle attività produttive – ha detto -, noi paghiamo la concessione di suolo pubblico, ci servono regole chiare e uguali per tutti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: dehors - sequestrato
Vomero, sequestrato dehors a bar. Il titolare: “Ho copiato concorrenza, ora si adotti stesso metro”
Dehors sequestrato, il titolare di Opera denuncia: "Regole chiare o dovrò licenziare i dipendenti" https://www.napolitoday.it/zone/vomero/vomero/sequestro-dehors-via-luca-giordano-opera.html - facebook.com Vai su Facebook
Dehors sequestrato, il titolare di Opera denuncia: "Regole chiare o dovrò licenziare i dipendenti" https://ift.tt/lBRn8LN - X Vai su X
Napoli, gli sequestrano il dehors: imprenditore si incatena al Vomero - «Oggi mi ritrovo a dover smontare il dehors della mia attività per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Segnala ilmattino.it
Dehors sequestrato, il titolare di Opera denuncia: "Regole chiare o dovrò licenziare i dipendenti" - La Polizia Municipale ha posto i sigilli al dehors di Opera taste Restaurant, locale di via Luca Giordano al Vomero. Si legge su napolitoday.it