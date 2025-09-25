Victoria’s Secret ha deciso che non basta più vestire (o svestire) il tuo corpo: adesso vuole prendersi cura anche dell’aria che respiri. Il brand ha appena lanciato la sua prima Home Fragrance collection, già disponibile online e in alcuni store selezionati negli USA e all’estero. Victoria’s Secret lancia le nuove fragranze per casa: candele, room spray e diffusori. La lineup? Nove fragranze nuove di zecca declinate in candele, room spray, saponi liquidi e diffusori. Insomma, dal bagno al divano, VS vuole trasformare la tua casa in una passerella olfattiva. Tra i nomi che troverai: Whipped Dream, Rose Bohemia, Midnight Vanilla e Santal Amour. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Victoria’s Secret ora vuole profumarti pure il salotto: ecco il lancio delle nuove fragranze per casa