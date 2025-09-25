Victor Mello Rossi è un nuovo giocatore dell' Asd Sandro Abate Five Soccer
L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Victor Mello Rossi, centrale difensivo, brasiliano naturalizzato italiano, classe 1990. Tra i big del campionato italiano, giocatore di grande esperienza, per Victor Mello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

