Victor Mello Rossi è un nuovo giocatore dell' Asd Sandro Abate Five Soccer

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Victor Mello Rossi, centrale difensivo, brasiliano naturalizzato italiano, classe 1990. Tra i big del campionato italiano, giocatore di grande esperienza, per Victor Mello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: victor - mello

Cerca Video su questo argomento: Victor Mello Rossi 232