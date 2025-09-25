Vic' l | la nuova edizione
L’associazione OinkLab con il patrocinio del comune di Agropoli propone una giornata dedicata alla Street art e alla buona musica.La giornata soprannominata “ Vic’l “ si svolgerà Domenica 28 Settembre 2025, dalle 12:00 alla 00:00 nel vicolo di via Benedetto Croce ad Agropoli (sa) che all'. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino»
Temptation Island 2025, chi sono i tentatori e le tentatrici della nuova edizione
Temptation Island: al via la nuova edizione, questa sera su Canale 5, le anticipazioni
È online la nuova edizione del Tg Cultura. Si parla del concerto 'Sos Palestina 2', Festival delle Passeggiate, Caracalla Danza, 'Architetture'. - X Vai su X
Reggio Emilia Città Senza Barriere. . Notte di Luce torna anche quest'anno con una nuova edizione! Il 6 dicembre il centro di Reggio Emilia spegnerà le luci per festeggiare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Quest’anno Notte di Luce sarà Vai su Facebook
Stefano De Martino pronto a Stasera Tutto È Possibile 2025: andrà in onda anche su Rai2, ecco quando inizia - Da martedì 28 gennaio inizia la nuova edizione di Stasera Tutto È Possibile con Stefano De Martino che torna su Rai 2. Da fanpage.it
Area Sanremo 2024 per la sezione Giovani, aperte le iscrizioni: come ci si iscrive e con quali requisiti - Sono aperte le iscrizioni ad Area Sanremo, il contest che permette a giovani talenti di candidarsi per poter accedere alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Scrive fanpage.it