Vicaria | sorpresi con la droga Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti

Napoli: due arresti per spaccio di droga tra hashish, crack ed eroina durante controlli straordinari della Polizia. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti, di cui un 39enne rumeno ed un 40enne originario della Guinea, entrambi con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 40enne è stato, altresì, arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro, hanno notato il 39enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona; in quei frangenti, i due, accortisi della loro presenza, si sono dati alla fuga nel tentativo di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it