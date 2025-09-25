Vicaria | sorpresi con la droga Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti
Napoli: due arresti per spaccio di droga tra hashish, crack ed eroina durante controlli straordinari della Polizia. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti, di cui un 39enne rumeno ed un 40enne originario della Guinea, entrambi con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 40enne è stato, altresì, arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro, hanno notato il 39enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona; in quei frangenti, i due, accortisi della loro presenza, si sono dati alla fuga nel tentativo di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Arrestatati, in due giorni, tre soggetti sorpresi dalle Volanti in flagranza di reato. La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato, in soli due giorni, tre soggetti sorpresi rispettivamente in flagranza dei reati di inottemperanza del provvedimento di allontaname - facebook.com Vai su Facebook
