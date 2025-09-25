Viareggio riapre lo Stadio dei Pini | cerimonia e spettacolo

VIAREGGIO – Viareggio ha celebrato ieri la riapertura dello Stadio dei Pini “orquato Bresciani. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’impianto torna finalmente a disposizione della città con una cerimonia inaugurale ricca di emozioni. Dalle 19,30 alle 22,30, ospiti del mondo dello sport, performance artistiche e momenti di spettacolo hanno animato la serata. Le associazioni sportive locali hanno partecipato attivamente, portando energia e rappresentando la vitalità della comunità sportiva di Viareggio. La riapertura dello stadio segna non solo il recupero di una struttura storica, ma anche un nuovo punto di riferimento per lo sport e la socialità cittadina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: viareggio - riapre

Riapre il cinema Centrale a Viareggio, la prima sala “boutique” con poltrone Luxe e divani per due persone

Da martedì 16 settembre si riapre a pranzo dal martedì al venerdì. Venerdì, sabato e domenica aperti a cena. Il Lunedì chiudi x turno - facebook.com Vai su Facebook

Un mercoledì da campioni: Viareggio riabbraccia il suo Stadio dei Pini - Una grande serata di sport e spettacolo, trasmessa in diretta da NoiTv, ha salutato l'inaugurazione del rinnovato Stadio dei Pini di Viareggio, che ha riaperto ufficialmente i battenti dopo 7 anni di ... Si legge su noitv.it

Campioni e spettacolo; a Viareggio una serata show per la riapertura dello Stadio dei Pini - Una grande serata di musica e spettacolo, trasmessa in diretta da NoiTv, ha salutato l'inaugurazione del rinnovato Stadio dei Pini di Viareggio, che riapre ufficialmente i battenti dopo 7 anni di chiu ... Come scrive noitv.it