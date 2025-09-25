Viareggio | che festa per il nuovo stadio Dei Pini parata di stelle del calcio

Viareggio, 25 settembre 2025 – E’ anche da uno stadio degno di questo nome che passano i successi di una città. E Viareggio dice bentornato allo Stadio Dei Pini – Torquato Bresciani, inaugurato in una emozionante cerimonia nella serata di mercoledì 24 settembre. Una grande passerella di campioni acclamatissimi: da Lippi a Del Piero, tutti sul rinnovato e tirato a lucido campo dello stadio per una serata che è da ricordare. Una struttura completamente rifatta, un grande traguardo appunto per la città. A fare gli onori di casa, il sindaco Del Ghingaro, che ha tagliato il nastro con accanto i campioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

