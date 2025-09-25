La Valdichiana Senese occupa un territorio relativamente piccolo ma attraversarla è come sfogliare uno straordinario libro di storia: "Si va dalla preistoria, a Cetona, alla bonifica leopoldina della valle, iniziata alla fine del ‘700. San Casciano dei Bagni e Chianciano rappresentano, dall’antichità, i siti termali, e questo è solo uno degli esempi possibili, perché ogni Comune del territorio, con le sue peculiarità, contribuisce a realizzare un grande mosaico ed è complementare agli altri". Così Mattia Bischeri, giovane assessore alla cultura del Comune di Chiusi, inquadra con passione il tema che lo vede maggiormente coinvolto, l’archeologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Viaggio nell'archeologia. Tesori della civiltà etrusca da Chiusi a San Casciano. Studi di Bianchi Bandinelli